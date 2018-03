Oudste inwoner overleden 17 maart 2018

Angélique Gasia, de oudste inwoner van Hoegaarden is overleden. Ze werd net geen 104 jaar. Met haar 103 jaar was Angélique Gasia, sinds het overlijden van Genieke Steenwinckel, in 2017 de oudste inwoner van Hoegaarden. Ze woonde van in de jaren '40 in de Stoopkensstraat, maar ze is afkomstig van de Vroente. Angélique was gehuwd met Théophile Dotremont, die arbeider en metser was en ook aan de gemeente heeft gewerkt. Hij overleed al in 1991. Angélique werd geboren in Hoegaarden op 24 april 1914 en overleed op 14 maart 2018. De plechtige uitvaartliturgie vindt plaats in de parochiekerk van St.-Gorgonius te Hoegaarden, op maandag 19 maart om 10 uur.





(HCH)