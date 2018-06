Oudervereniging GBS Hoegaarden pakt uit met kubbtornooi 29 juni 2018

De oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool organiseerde in de Tuinen van Hoegaarden een kubbtornooi met deelname van 32 ploegen. Momenteel heeft de oudervereniging geen voorzitter meer, maar Lien Van Echelpoel en Evy Dumoulin hebben de zaak in handen genomen. "Onze eigen GBS had drie ploegen ingeschreven en er waren in totaal wel zeven ploegen waarin onze leerkrachten meedoen. Verder hadden we verenigingen van Hoegaarden, van buitenuit en zelfs enkele echte kubbploegen. Met 32 ploegen en spelen op 12 velden zaten we aan ons maximum", aldus Lien. Volgend jaar in juni komt er alvast een nieuw tornooi.





