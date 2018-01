Oude Celisbrouwerij wordt Community centrum 02u26 0 Hoegaarden In februari 2016 werd de eerste Celisbrouwerij aan de Vroentestraat uitgebroken. Ze werd later dat jaar naar Austin Texas getransporteerd, waar het een museumfunctie zal krijgen in de nieuwe Celis Brewery.

Het gebouw in Hoegaarden werd ondertussen verkocht en de nieuwe eigenaar, de bvba Jochmans holding, heeft een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en gunstig advies gekregen van het college om de voormalige hoeve en brouwerij te verbouwen tot een community centrum. Het wordt een gemeenschapscentrum met natuurwinkel, vergaderlokalen, therapie- en ontspanningsruimtes en met mogelijkheid tot overnachting in vijf kamers en een slaapzaal. Het opzet is om rond gezondheid te werken en workshops aan te bieden in een aangename omgeving, praktijkruimtes te verhuren voor alternatieve therapieën, zoals acupunctuur, kiné, voetreflexologie en een natuurwinkel voor complementaire geneeskunde uit te baten.





De natuurwinkel en praktijkruimtes zouden op de gelijkvloerse verdieping komen, de slaapruimte, de éénpersoonskamers en de ontspanningszaal op de verdieping. (HCH)