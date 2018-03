Organisatoren landbouwminiaturenbeurs ontvangen meer dan 800 bezoekers 06 maart 2018

02u27 0

De Landbouw Miniaturen Vereniging België organiseerde nu al voor de 11de maal in de sporthal van Hoegaarden een landbouwminiaturenbeurs. Voorzitter Erwin Mievis: "We hebben 120 aangesloten leden, maar voor onze beurs daagden meer dan 800 bezoekers op. Zowel professionele handelaars als verzamelaars toonden hun miniaturen op 67 standen. En we hadden zelfs een uitzonderlijke tentoonstelling van privécollecties. Onze beurs is onze grootste activiteit, maar we organiseren ook uitstappen. Zo trekken we in november naar Zwolle in Nederland voor de grootste landbouwminiaturenbeurs ter wereld, nog vijf keer groter dan de onze." Op de foto het bestuur van LMVB.





(HCH)