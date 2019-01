Oppositie gunt elkaar bijkomend zitje niet Christian Hennuy

03 januari 2019

Installatievergaderingen zijn minder leuk dan vroeger omdat er o.a. geen schepenverkiezing of OCMW-verkiezing meer nodig is. Alles wordt immers geregeld via voordrachtakten. Maar voor de politieraadsleden moest wel gestemd worden. Gewoon Wit en N-VA gunden elkaar geen bijkomend mandaat.

De nieuwe politiezone Getevallei, zal buiten de burgemeesters, vijftien politieraadsleden tellen, met 9 voor Tienen, 4 voor Landen en voor Hoegaarden, Linter en Zoutleeuw elk 2. Een politieraadslid moet altijd een gemeenteraadslid zijn. In Hoegaarden waren er vier kandidaten voor twee plaatsen: Filip Havet en Joris Verbaeten voor CD&V, Herwig Princen voor Gewoon Wit, en Philip Collaers voor N-VA. CD&V verdeelde zijn 10 stemmen perfect onder beide kandidaten: 5-5. Bij de oppositie gingen er 4 stemmen naar Herwig Princen en 3 stemmen naar Philip Collaers. Sp.a heeft voor de kandidaat van Gewoon Wit gestemd, maar de kandidaten uit de oppositie hebben dus een mandaat laten liggen. Ze hadden samen één kandidaat naar de politieraad kunnen sturen, maar dan had de andere partij natuurlijk niets. Het mandaat kon ook niet opgesplitst worden, omdat ze partijgenoten als opvolgers hadden aangeduid. Dus gaan de twee CD&V-kandidaten Filip Havet en Joris Verbaeten naar de politieraad. Allemaal mannelijke kandidaten dus. Toch zijn de vrouwelijke mandatarissen goed vertegenwoordigd in Hoegaarden, met 9 mannelijke en 8 vrouwelijke gemeenteraadsleden. Maar als men het Bijzonder Comité Sociale Dienst erbij neemt, zijn de vrouwen zelfs in de meerderheid, want daar zetelen twee mannen, tegenover vier vrouwen.