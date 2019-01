Opnieuw aanvulling op de Kroniek van Hoegaarden vdt

08 januari 2019

14u34 3 Hoegaarden De Kroniek van Hoegaarden 2018 staat online. Het is al de zevende aanvulling van de Kroniek van Hoegaarden, Meldert, Outgaarden en Hoxem van auteur Christian Hennuy.

“Daarin wordt al wat er over Hoegaarden in die periode gepubliceerd is, verzameld, aangevuld met enkele historische artikels van de prehistorie tot de gouden 18de eeuw van de Hoegaardse bierbrouwers.” Na de publicatie in druk van de ‘Kroniek…1978-2007’ en de ‘Kroniek…1900-1977/2008-2011’, zijn jaarlijks online aanvullingen verschenen.

Van de als boek verschenen kronieken zijn nog enkele zeldzame exemplaren te koop in het Toeristische Infopunt van Hoegaarden, bij Hoegaards Erfgoed en op de Erfgoedsite in Tienen. De zes verschenen aanvullingen van 2012 tot 2017 werden laten gebundeld in boekvorm, maar in zeer beperkte oplage. Voor meer info kan je terecht op www.kroniekvanhoegaarden.be.