Opleiding AED en reanimatie Christian Hennuy

17 april 2019

De gemeente Hoegaarden en het Rode Kruis organiseren een opleiding AED en reanimatie op woensdag 24 april van 19 tot 22 uur aan het voetbalveld van Racing Meldert, Meerstraat 12 in Meldert – Hoegaarden. Vanaf 18 jaar kan men hieraan meedoen. Men leert er werken met de Automatische Externe Defibrillator. De opleiding wordt door een lesgever van het Rode Kruis gebracht. Deelname is gratis, maar reserveren via 016/80.87.83 of an.vanende@ocmwhoegaarden.be