Open VLD: "Adviezen worden niet gevolgd" 09 augustus 2018

02u32 0

De gemeente gaf een positief advies voor uitbreiding van de capaciteit van brouwerij De Kluis tot 1,5 miljoen hectoliter bier per jaar, maar Jong VLD en Open VLD hebben vragen bij de manier waarop deze beslissing werd genomen.





"Als liberalen verzetten we ons niet tegen een sterke verankering van ABInbev in Hoegaarden, maar er moet gestreefd worden naar een evenwicht tussen verkeersveiligheid en bescherming van het leefmilieu", aldus Boris Cresens van Jong VLD. "De milieuadviesraad heeft geen positief advies geformuleerd, maar voor de meerderheid was dit geen negatief advies en dus geen reden om de uitbreiding af te keuren. Deze zaak is symptomatisch voor de manier hoe dit bestuur omgaat met adviesraden en dat adviezen worden omzeild als ze het beleid bekritiseren."





De burgemeester stelde dat er geen klachten zijn van de bewoners van de Dumont- en Kalverstraat en dat nauwelijks gereageerd werd. "Wij vragen ons af of er wel een effectieve dialoog is geweest met de buurtbewoners. Tot slot valt het ons op dat er amper garanties worden gegeven omtrent de bescherming van het grondwater. Ook over de impact op de verkeersveiligheid in centrum Hoegaarden, voornamelijk vlak voor en na de schooluren, zwijgt de meerderheid", tot daar Jong VLD en Open VLD. (HCH)