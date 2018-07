Open Monumentendag in het teken van Compostela 26 juli 2018

02u25 0 Hoegaarden Op het Gemeenteplein heeft Romain Degeest een Compostelaplaat ingehuldigd. En dat was meteen een aanzet voor Monumentendag, die in Hoegaarden in het teken van het bedevaartsoord zal staan.

Hoegaarden ligt op de kruising van twee routes naar Compostela: de Via Monastica en de Via Brabantica. Jaarlijks krijgt de gemeente dan ook heel wat bedevaarders over de vloer. Daarom zal Open Monumentendag, op zondag 9 september met als thema 'Europa', in Hoegaarden in het teken staan van Compostela.





Even pelgrim

Wandelaars en fietsers kunnen zich 'Pelgrim-voor-één-dag' noemen tijdens uitgestippelde tochten. Alle kerken en kapellen in Hoegaarden zullen die dag ook te bezoeken zijn, en op sommige plaatsen wordt een expo opgesteld. Op 8 september organiseert het Davidsfonds ook al een lezing door professor Johan Swinnen, die de route naar Compostela vorig jaar in 33 dagen aflegde.





De plaat die nu ingehuldigd werd door schenker Romain Degeest, is afkomstig uit Compostela. Romain is één van de vele Hoegaardiers die het Sint-Jacobspad naar Santiago volgden.





(HCH)