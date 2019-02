Open deur en open molen Christian Hennuy

27 februari 2019

Op zondag 3 maart is er weer dorpscafé in het ontmoetingscentrum van Hoxem-Hoegaarden, van 10 uur tot 18 uur. Lekkere taart en frisse streekbiertjes staan op het menu. Op zondag 3 maart is men ook welkom op de Molen van Hoxem. Tussen 14 en 17 uur zijn er maaldemonstraties met uitleg over werking en de geschiedenis van de molen.