Op zoek naar ‘pallemaaj’ zelfs tot in Wallonië Christian Hennuy

21 februari 2019

De buxusmot heeft overal lelijk huisgehouden en ook in Hoegaarden zijn heel wat struiken vernield. Voor Hoegaarden heeft de buxus een symbolische betekenis, want onder de naam ‘pallemaaj’ wordt die bij Palmzondag, het hoogfeest voor Hoegaarden door de kinderen huis aan huis verkocht. “Omdat ik op een nationale kaart van ‘tuinadvies’ zag dat Wallonië blijkbaar gespaard is gebleven van de buxusmot, heb ik een oproep gedaan”, zegt Joris Verbaeten, initiatiefnemer van de actie.

Palmzondag is voor Hoegaarden een hoogdag en dit jaar gaat de processie voor de 388ste keer onafgebroken uit, met het Genootschap van de XII Apostelen voorop, veruit de oudste vereniging in Hoegaarden, want ze bestond al voor de processie. Omdat er in onze contreien geen palmbomen groeien werd de palm vervangen door buxus en voor ieder kind wordt een bussel takken samengebonden. “Omdat overal de buxusstruiken er verdord bijliggen heb ik aan een vriend gevraagd of hij geen oproep kon doen in de Waalse pers, om buxus naar hier te brengen. Dat was gewoon een persoonlijk initiatief. Maar het agentschap Belga heeft dat opgepikt en het nieuws verspreid. Nu is dat plots een nationale oproep geworden”, zegt Joris Verbaeten, zelf gemeenteraadslid (CD&V) in Hoegaarden. André Stockmans, Mombaarvader van het Genootschap van de XII Apostelen de organisatie achter de Hoegaardse Palmprocessie vindt de aandacht overdreven. “Ik heb zeven struiken buxus in mijn tuin staan en geen enkele daarvan is aangetast door de buxusmot. Slechts een deel van de buxus is dus kapot. De oproep kwam er zeker niet op ons initiatief. Men moet niet alles in de schoenen van de apostelen steken. Zo wilde ik geen standpunt innemen in het voorstel om drie dagen palmzondagkermis te organiseren in plaats van één. Dat voorstel werd door het gemeentebestuur afgeketst en eigenlijk in onze schoenen geschoven”, zegt André .

Al in 2017 gaf de gemeente info aan de inwoners wat ze moeten doen als hun buxus door de buxusmot kapotgevreten wordt. ‘Vergeten we niet dat Palmzondag in Hoegaarden een hoogdag is, en dat buxus in Hoegaarden gebruikt wordt als ‘pallemaaj’. De kinderen verkopen de takjes van huis tot huis. Vervang de kapotte buxus gerust door zijn ‘lookalike’ Ilex en knip de takjes voor palmzondag. We geven advies om de buxusmot duurzaam te bestrijden en om de kapotte exemplaren te vervangen door ilex, net zo goed bruikbaar als buxus in de palmprocessie. Geen dure en milieuonvriendelijke pesticiden dus’, aldus de gemeentelijke website. Vorig jaar bij Palmzondag zijn de buxusplanten er nog goed doorgekomen, maar het is achteraf dat de mot toegeslagen heeft. Heel wat struiken werden kaalgevreten door de larven en veel inwoners hebben hun struiken gewoon verwijderd. Anderen hebben de dorre stukken laten staan in de hoop dat ze weer gaan groeien. Ook Erfgoed Hoegaarden vzw heeft nu de oproep voor gezonde pallemaaj verspreid, ook in het Frans tot in Wallonië. Wie een gezonde buxus heeft, waarvan takken kunnen geplukt worden, kan contact opnemen met joris.verbaeten@skynet.be.