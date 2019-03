Op zoek naar oorlogsslachtoffers van 75 jaar geleden Christian Hennuy

01 maart 2019

Het nieuwste nummer van Alpaidis, het tijdschrift van de Heemkring Hoegaards Erfgoed vzw is pas uit. Het tijdschrift besteedt o.a. aandacht aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te Hoegaarden, Meldert en Outgaarden. Maurice Dodion en Wasily Pedjko maken de inventaris op, mede op verzoek van het federale War Heritage Institute. Die wil met het project ‘Onze Vergeten Helden 40-45’ hen de verdiende erkenning geven. Uiteraard werkt de heemkring mee aan dit initiatief. “Onze uiteindelijke bedoeling is een zo volledig mogelijke gedocumenteerde lijst samen te stellen van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, zowel militairen als burgers, zowel van de verzetsmensen als de anderen. Ook de materiële schade zal in een later nummer opgemeten worden met naam en toenaam. In het maart nummer van ons tijdschrift staat een eerste lijst met namen (en zo mogelijk foto) en een paar herkenningspunten zoals data, woonplaats in onze gemeente. Daarbij komen niet alleen gesneuvelde militairen en weerstanders aan bod, maar ook burgerlijke slachtoffers en gesneuvelde oostfrontstrijders. Wij hopen dat lezers die inlichtingen, documentatie, aanvulling hebben op deze lijst en/of nog andere slachtoffers kennen ons informeren, zodat wij uiteindelijk een zo volledig mogelijk beeld krijgen van het leed dat deze oorlog heeft veroorzaakt”, aldus Maurice Dodion en Wasily Pedjko. Volgend jaar zal het 75 jaar geleden zijn dat WOII beëindigd werd. Contact: dodionm@hotmail.com