Op zoek naar landbouwminiaturen

03 maart 2019

Meer dan 800 bezoekers uit het hele land kwamen naar de sporthal van Hoegaarden voor de 13de landbouwminiaturenbeurs georganiseerd LMVB-AMAB. Ze konden terecht bij 56 verschillende standhouders. Vroeger werd deze beurs in Landen georganiseerd, maar nu is de sporthal in Hoegaarden al een 10-tal jaren de vaste stek.

“Hoegaarden is een ideale locatie, vlak bij de E40 en nogal centraal gelegen in het land. Want onze verzamelaars komen van overal”, aldus secretaris Jos Nimmegeers. Over één zaak zijn de verzamelaar het eens: het wordt een dure hobby. Voorzitter Erwin Mievis: “Er is nog veel interesse voor landbouwminiaturen, maar dat neemt wel af bij de jeugd. Zelfs kinderen van landbouwers spelen liever ‘Farm Simulator’ op hun computer dan te werken aan modellen. De prijzen gaan steeds omhoog. Voor een tractor die in 2005 nog 18 euro kostte, betaal je nu algauw 47 tot 50 euro. Vroeger legden sommige zelfbouwers zich toe op het zelf maken van bepaalde modellen, die ze op deze beurs exclusief konden verkopen. Maar nu worden die speciallekes overgenomen door gespecialiseerde firma’s. De hobbyisten bouwen dus nog alleen voor hun eigen collectie”. Op de beurs die uitsluitend op landbouw gericht is, waren ook collecties en 2de handsmodellen te koop. “Logisch, want heel veel verzamelaars krimpen hun collectie in, om te specialiseren”, aldus Mievis. Info: 0477/93.12.79 of lmvbamab@gmail.com