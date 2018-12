Op zoek naar het juiste geschenk Christian Hennuy

12 december 2018

Wie nog niet weet wat kopen als eindejaarsgeschenk kan opteren voor een kadoobon uitgegeven door vijf gemeenten: Hoegaarden, Bierbeek, Boutersem, Lubbeek en Oud-Heverlee. De kadoobon kan aangekocht worden via www.kadoobonnen.be . De ontvanger kan de bon inruilen bij alle deelnemende handelaars in de vernoemde gemeenten. Een andere mogelijkheid is de aankoop van een streekpakket. Stel zelf een streekpakket naar wens samen en kies uit verschillende ambachtelijk bereide streekproducten, zoals onder andere Hoegaardse mumbollen, moutspeculaas en de bieren van huisbrouwerij ‘t Nieuwhuys. Info en reservatie: 016/76.87.52, 016/76.78.43 of mail naar toerisme@gemhoegaarden.be.