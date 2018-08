Op naar 50ste vakantiekamp 08 augustus 2018

Voor de 49e maal trok jeugdhuis 'de Klup' uit Hoegaarden op vakantiekamp naar Home Seeonee in Basse-Monchenoule in de gemeente Manhay in de provincie Luxemburg.





In 1970 vond toenmalig voorzitter Willy Boffé dit vakantiehuis, en dat zou het centrum worden waarrond de volgende vakantiewerkingen zouden uitgebouwd worden. In de loop der tijden werd het vakantiehuis wat gemoderniseerd, zodat er nu douches zijn en een degelijke keuken, maar voor de jongeren blijft het een vakantiedroom. Dit jaar kon ook gerekend worden op prachtig weer, net niet te warm in de koele Ardense bossen. Volgend jaar is het dus de 50ste editie van het vakantiekamp.





(HCH)