Op naar 29ste en 30ste holle wegen jogging Christian Hennuy

09 februari 2019

De medewerkers aan de holle wegen jogging van het voorbije jaar kwamen samen in jeugdhuis de Klup, meteen een aanzet voor de nieuwe organisatie, de 29ste editie, op zaterdag 21 september van dit jaar. Michel Evers, hoofdverantwoordelijke: “We zullen opnieuw een karamellenkoers, jeugdlopen, en een 5 – 9- en 14 kilometer jogging hebben. We zijn 28 jaar geleden gestart met Mil en Guy als voortrekkers. Nu is alles overgenomen door een enthousiaste groep vrijwilligers.” Zo kan de organisatie rekenen op medewerking van het Sint-Janscollege, Mariadal, de gemeentelijke basisschool, de Klup, het Paenhuys, Chiro en nog tal van anderen. “We hopen in 2020 onze 30ste editie te kunnen vieren”, aldus Michel.