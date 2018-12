Op fakkeltocht met de jeugdraad Christian Hennuy

17 december 2018

11u11 0

Jeugddienst Hoegaarden organiseert op vrijdag 21 december van 19 uur tot 20.30 uur, een fakkeltocht van vier kilometer, met vertrek om 19 uur aan het parkje van ’t Paenhuys, Stoopkensstraat 82. Ook de aankomst is voorzien in ’t Paenhuys, waar op dat ogenblik een Kerstmarkt loopt. Een fakkel kost 2 euro. Nadien kan men nog genieten van live-muziek, iets drinken aan één van de vele standen of gewoon gezellig keuvelen rond een vuurkorf. Jeugdraad en Jeugdienst organiseren. Info: leen.roevens@gemhoegaarden.be of 016/76.87.51