Op blote voeten tijdens lenteplantenmarkt Christian Hennuy

01 april 2019

08u26 0

Op zondag 7 april van 10 tot 18 uur is er een lenteplantenbeurs in het Park van Hoegaarden, voorheen Tuinen van Hoegaarden, aan de Houtmarkt. Er zullen een 30-tal gespecialiseerde standhouders staan.

De toegang tot de plantenmarkt is gratis en zolang de voorraad strekt kunnen de mensen in de historische serre van het park terecht voor een Hoegaarden wit of rosée. Er worden eveneens gratis zakjes bloemenzaad uitgedeeld. Van 10 tot 11 uur is er ook een workshop ‘blotevoetenwandelen’. De workshop Blotevoetenwandelen wordt gegeven door yogalerares Veerle Nicolaes in de Tuinen van Hoegaarden. Op blote voeten lopen kan heel gezond zijn. Het versterkt de voetspieren en botmassa en men wandelt bewuster. Het is evenwel niet geschikt voor mensen met diabetes. Deze gratis workshop wordt georganiseerd door KVLV Outgaarden. Info: 0474/86.09.15. In het bekroonde project ‘Groen speelweefsel of natuur in je buurt’ is er in de groene buitenklas voorzien in het Park trouwens ook een blote voetenpad opgenomen. Info: toerisme@gemhoegaarden.be, 016/76.78.43