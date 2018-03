Ook vier Tiense scholen stappen in project 'Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen' 07 maart 2018

02u56 0

Volgend schooljaar stappen opnieuw 44 secundaire scholen in het project 'Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen'. Het gaat om scholen die bereid zijn om met hun hele team rond armoede te werken en op maat ondersteuning krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt hiervoor 250.000 euro voor vrij.





Volgend schooljaar stappen ook de Tiense secundaire scholen GO! Atheneum, Via, PISO Tienen en BUSO Hoegaarden in het project. Ze zullen onder meer preventieve maatregelen zoeken om het aantal onbetaalde schoolfacturen te doen dalen en om ze op een menswaardige manier te innen. (VDT)