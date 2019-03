Ook in Hoegaarden wordt aan het klimaat gewerkt Christian Hennuy

15 maart 2019

12u59 0

“Sinds een aantal weken betogen overal in ons land scholieren en studenten voor het klimaat, onlangs kregen ze steun van OKRA, zelfs met een delegatie Hoegaardiers. Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het klimaatactieplan 2020 Horizon? Hoeveel en welke acties moeten nog worden opgestart?”, zo vroeg sp.a-oppositieraadslid Luc Buccauw wat er gedaan wordt voor het klimaat in de brouwersgemeente. Schepen voor Leefmilieu Marleen Lefèvre (CD&V) gaf een kort overzicht van alle acties en gelooft sterk in de invloed van het vervangen van klassieke door ledverlichting.

Vooreerst relativeerde de schepen de impact van de gemeente zelf. “In 2011 constateerden we dat 41% van de CO2-emissies van de huishoudens komen, tegen slechts 25% van de industrie en 2% van de gemeente. Na de zomer komt er een volledige rapportering”, aldus Lefevre. Door het doven van de verlichting sinds 2017 werd 35,5% CO2 bespaard, of 26 ton op de uitstoot. Vanaf 2019 wordt er jaarlijks gedurende vijf jaar 200.000 euro voorzien om de openbare verlichting te ver’LED’den. Heel wat straten zijn gepland: 45.000 euro voor Kauterhof, 22.000 euro voor straten in Hoxem, 8000 euro voor de Goetsenhovenstraat in Outgaarden en 16.000 euro voor Rommersom. In EZP is een totale investering van 556.506 euro opgenomen voor de komende 10 jaar met een verwachte CO2 reductie van 90 ton. Als na het bekijken van de thermografische luchtfoto 57 huishoudens of 2% van het totaal, dakisolatie zetten is dat 56 ton CO2-besparing.

SAS-ingang

Aan heel wat gemeentelijke gebouwen werden ingrepen gedaan. Zo zorgt de SAS-ingang aan de gemeentelijke sporthal voor veel minder warmteverlies. Er is ook nieuwe verlichting geplaatst in de sporthal met een besparing van 25% op het verbruik en de CO2 uitstoot. Ondertussen zijn de isolatie van het dak en de zijmuren in onderzoek.

In de bibliotheek kwamen nieuwe ramen en ledverlichting. Nog in 2019 worden de resterende ramen vervangen door hoogrendementsbeglazing en wordt een nieuwe hoogrendementsketel geplaatst. Voor het Woonzorgcentrum werd in februari een projectvoorstel Fluvius opgemaakt rond energiebesparende maatregelen. Qua mobiliteit moeten fietspaden zorgen voor minder autoverkeer en uitstoot. Aan de Waverseteenweg zijn de fietspaden klaar, en aan de Goetsenhovenstraat in Outgaarden zijn ze gepland. Er werden laadpalen voor elektrische voertuigen geplaatst aan het Gemeenteplein, KLJ Meldert en de RAVEL route.

In september volgt de officiële klimaatrapportering. Suggesties kunnen door iedereen doorgegeven worden aan de klimaatwerkgroep, ontstaan uit de milieuraad. Iedereen kan ook naar de participatieavond van maandag 25 maart komen in het gemeentehuis.