Onzekerheid over locatie zuiveringsstation Christian Hennuy

24 januari 2019

10u39 0

De werken aan de ‘doortocht door Meldert’ starten zeker nog dit jaar niet, maar er wordt gehoopt dat dit jaar het dossier volledig rond is. Eigenlijk is dat al drie jaar omzeggens klaar, maar er is nog betwisting over de juiste plaats van het zuiveringsstation. “Het dossier van de doortocht door Meldert met de Sint-Ermelindisstraat en de Kerselaarstraat is er één dat in handen ligt van verschillende instanties, o.a. bij Aquafin. Maar wij moeten daar verschillende andere straten op aansluiten en dat gebeurt via Infrax. Men moet voor de gescheiden rioleringen vertrekken aan het zuiveringsstation op het laagste punt, en dan wordt er naar boven toe gewerkt. De totale investering voor het hele dossier bedraagt ongeveer 1 miljoen euro. Het gemeentelijke aandeel daarvan moet klaar liggen als de werken starten, vandaar dat we het telkens jaarlijks voorzien”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). De locatie voor het zuiveringsstation is voorzien achter in de Molenstraat, maar er was een bezwaar van een bewoner en de Gouverneur is komen bemiddelen. “Al 7 jaar geleden hebben we maar een toplaag asfalt gelegd aan de Bosberg, omdat we dachten dat de andere werken snel gingen starten. Nu is het asfalt op de Bosberg weer in slechte staat. We hopen dit tegelijk met de ‘doortocht’ te kunnen herstellen”, besluit de burgemeester.