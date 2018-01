Ontevredenheid over fiets- en wandelpaden 02u56 0

In een onderzoek van de plaatselijke sp.a-afdeling maken de ondervraagden duidelijk dat ze het minst tevreden zijn over de toestand van de fiets- en voetpaden. Ook volgende punten werden aangehaald: lawaaihinder, gevaarlijke Doelstraat, openbaar vervoer voor de randgemeenten, gebrek aan transparant bestuur en inspraak, onderhoud van de begraafplaatsen, doven van de straatverlichting, te veel vrachtverkeer, en de onregelmatige ophaling van het vuilnis en zakken. Daarna komen pas de parkeerproblemen aan de orde.





Het meest tevreden waren de inwoners over de rust, natuur en landelijk karakter van de gemeente. Ze zijn ook heel tevreden over de strooidiensten die nu ook de kleinere straten sneeuwvrij maken. (HCH)