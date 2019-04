Ode aan John Lennon en The Beatles Christian Hennuy

03 april 2019



Op de reclamefolder stond John Lennon de andere Beatles op te wachten voor het Nieuwhuys om er een geweldig concert te brengen. En het werd ook geweldig met Jean Bosco Safari, Ben Crabbé, Marco Rosso, Steven Mintjens en David Piedfort. Kippenvel voor de muziekliefhebbers en de vele Beatles-fans. Jean Bosco Safari startte tweemaal akoestisch, met in het eerste deel Working Class Heroe als aftrap. In het tweede deel werd dat dan Girl. Hij gaf ook uitleg hoe The Beatles zijn leven veranderd hebben. De ambiance steeg ten top naar het einde van het optreden toe met A Hard Days Night, Help en Twist and Shoot. Om dan bij de bisnummers te eindigen met All you need is love, en uiteraard Imagine en Give Peace a chance. Jean Bosco Safari bedankte het aanwezige publiek met een extra nummer in het Nederlands. Afspraak voor een volgend concert op 30 april in het Nieuwhuys met The Skadillacs.