OCMW verhoogt dagprijs Villa Hugardis: “Voor niet-inwoners komt dat neer op meer dan 1.600 euro per maand. De meesten komen daar zelfs niet aan met hun pensioentje”



Christian Hennuy

13 maart 2019

10u53 0 Hoegaarden Het OCMW-Hoegaarden heeft beslist de dagprijs van het woonzorgcentrum Villa Hugardis te indexeren, omdat dit niet meer gebeurde sinds 2014 en daardoor bleek dat de huidige dagprijs in verhouding tot de naburige WZC’s eerder aan de lage kant is. Zelfs binnen de CD&V-meerderheid bracht dat echter een verdeelde stemming met zich mee.

Als reden geeft het Vast Bureau de stijgende materiaal- en personeelskosten aan. Van de verhoging zou 0,61 euro gebruikt worden om de voedingskost per inwoner per dag te verhogen, waardoor er bij het ontbijt meer variatie zou mogelijk zijn, en waardoor ook een vierde zuivelmaaltijd mogelijk wordt. Op dit ogenblik betaalt een Hoegaardier per dag 50,46 euro in het rusthuis, terwijl dit nu 52,72 euro wordt. De prijs voor niet-inwoners wordt verhoogd van 53,72 euro tot 56,12 euro per dag. De dagprijs voor tweepersoonskamers wijzigt niet en blijft behouden op 47,96 euro voor inwoners en 50,22 euro voor niet-inwoners.

Ruim 1.600 euro

De oppositie rekende uit dat die 2,40 euro opslag per dag voor niet-inwoners neerkomt op meer dan 1.600 euro per maand. “Hoeveel mensen krijgen nu al de steun van het OCMW omdat ze met hun pensioen niet aan die 1.600 euro komen?”, vroeg Gewoon Wit-raadslid Herwig Princen. Gewoon Wit en N-VA stemden tegen de indexering en sp.a’er Luc Buccauw onthield zich. Ook meerderheidsraadslid Lynn Minnot onthield zich, terwijl de rest van de CD&V-fractie voor stemde.