Nog werken in Hoxem tot einde maart



Christian Hennuy

08 december 2018

15u01 0

De werken in Hoxem die volgens de eerste planning in december hadden moeten beëindigd zijn, zullen nog tot einde maart duren. Door een laattijdig beschikbare onderaannemer hadden de werken vertraging opgelopen. Op dit ogenblik is de doortocht door Hoxem nog altijd onmogelijk, maar van 15 december tot 14 januari komt hier verandering in.

“In de periode van kerstmis en Nieuwjaar zal de doortocht aan de kerk weer mogelijk zijn. Op 15 december gaat immers het bouwverlof in, en de werken starten pas opnieuw op 14 januari. De weg, weliswaar nog niet in asfalt, zal in die periode opengesteld worden. Om asfalt te leggen moet het trouwens warmer zijn”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Het is al van 25 juni dat het gehucht van Hoegaarden in twee stukken wordt verdeeld, ongeveer zoals het vroeger was voor de fusies.

Toen was Hoxem opgesplitst in een gedeelte Hoegaarden en een gedeelte Kumtich. Of nog vroeger in de middeleeuwen toen ongeveer op die plaats de grens lag tussen het Prinsbisdom Luik en het hertogdom Brabant. Aan de waterval werd een pompput gebouwd, die boven het wegdek werd opgebouwd, en daarna ondergronds werd geplaatst. Dit waterpompstation moet toelaten het afvalwater van het laagste punt aan de Mene of Molenbeek naar het zuiveringsstation langs de Kapittelbergstraat te pompen. Het pompstation zit er nu in, maar nu wordt er vooral gewerkt aan de put voor de kerk. Voorlopig moeten de mensen van achteraan in Hoxem, nog altijd omrijden langs Kumtich en Oorbeek om Hoegaarden te bereiken.