Nog steeds ongerustheid over windmolenpark



Christian Hennuy

23 januari 2019

Storm en Elicio organiseerden in het Kouterhof in Hoegaarden de derde van vier infodagen over de bouw van het nieuwe windmolenpark, dat uit zestien windmolens zal bestaan. Aan de hand van informatieborden en uitleg ter plaatsen konden de mensen zich informeren. Ook de actiegroep ‘Geen windturbines E40’ was ter plaatse.

De historie van het windmolenpark begint in 2014 met het voortraject, in 2015 was er een aangepast inplantingsplan en in 2018 kwam er het definitieve inplantingsplan, waarbij het aantal windturbines van 19 tot 16 werd gebracht, en de hoogte beperkt tot 150 meter. Weldra wordt de vergunning aangevraagd en start het openbaar onderzoek. In het najaar 2019 wordt de goedkeuring verwacht en de bouw in 2020. Het windmolenpark zou operationeel zijn in 2021. Het windmolenpark strekt zich uit over de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. Op Hoegaards grondgebied staan 7 windmolens gepland. Er zijn twee turbines gepland ten westen van Hoxem en vijf ten oosten van Outgaarden. Er zijn ook wel windturbines gepland aan de overkant van de E40. Tussen Hoxem en Outgaarden komen er geen.

Hans Roekaerts van de actiegroep ‘Geen windturbines E40': “De kleine vermindering van het aantal windmolens is positief. De meeste windturbines staan nog te dicht bij de huizen met slagschaduw en geluidshinder tot gevolg. Woningen verliezen er ook van hun waarde door. Dit windmolenpark kadert niet in de actuele beleidsvisie. Kerncentrales vervangen door windturbines en bijkomende gas- en steenkoolcentrales zorgt voor een verhoging van CO2 uitstoot en garandeert geen continue stroomzekerheid.”