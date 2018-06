Nog slechts één kerkfabriek 22 juni 2018

De gemeente Hoegaarden heeft gunstig advies gegeven aan de opstart van de procedure om de parochies Sint-Ermelindis Meldert, Sint-Niklaas Outgaarden en Sint-Jan Evangelist Hoxem samen te voegen met de parochie Sint-Gorgonius van Hoegaarden. Na de samenvoeging van de parochies zal er nog slechts één kerkfabriek overblijven, wat kadert in de realistische reorganisatie gevraagd door het vicariaat Vlaams-Brabant-Mechelen.





In deze samenvoeging is geen sprake van ontwijding van kerkgebouwen. Voor het gebruik van de vier kerken bestaat er al geruime tijd een kerkenplan. Momenteel worden ze nog alle vier gebruikt voor eredienst. (HCH)