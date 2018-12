Nieuwe voorzitter Feestencomité Christian Hennuy

15 december 2018

21u00 0

Marc Rimanque is de nieuwe voorzitter van het gemeentelijk feestencomité. Hij volgt als voorzitter Pierre Swellen op, die zijn ontslag gaf. Voorlopig is dat de enige bestuurswijziging. Marc Rimanque was gemeenteraadslid en zetelt nu nog altijd als OCMW-raadslid voor CD&V. “Ik ben al meer dan 20 jaar bestuurslid van het feestencomité, vandaar dat ik de stap gezet heb. Ik heb heel wat ervaring in de horeca, als voormalig uitbater van de Pax en het Kapittelhuys, en ik ben nog altijd actief in café Brem in de zaak van mijn zoon. Door de horeca heb ik ook ervaring in de sector feestelijkheden”, aldus Marc.