Nieuwe ouderraad voor Jong Hoegaarden



Christian Hennuy

12 januari 2019

11u14 0

Bij SC Out-Hoegaarden werd een nieuwe ouderraad opgericht voor Jong Hoegaarden. Johan Dehenin wordt voorzitter, en het secretariaat wordt waargenomen door Johan Baeten en Greet Ilsbroux. De ouderraad moet zorgen voor een goede communicatie tussen alle partijen: ouders, het jeugdbestuur en hoofdbestuur. Hierdoor ontstaat er een grotere transparantie tussen alle partijen. De ouderraad is een adviesorgaan en heeft dus geen beslissingsbevoegdheid. Op de agenda van de ouderraad zullen zowel organisatorische, extra-sportieve als algemene zaken aan bod komen. De bedoeling is dat deze raad uit elke jeugdploeg een afgevaardigde zou hebben en dat zijn er voor SC Out-Hoegaarden 22 in totaal.