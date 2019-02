Nieuwe flitspaal voor Altenaken Christian Hennuy

01 februari 2019

09u57

De gemeente Hoegaarden had tot voor kort maar één flitspaal, en dan nog op de E40, maar nu is er een nieuwe geplaatst in Altenaken aan de overzijde van de ABInbev site. “Het is een snelheidscamera, een flitsers, die afkomstig is van de Leopoldvest in Tienen. De camera’s werden in Tienen weggenomen bij de heraanleg van de ring en één is naar Oplinter gegaan, terwijl de andere nu in Altenaken geïnstalleerd werd, in opdracht van de politiezone. De flitspaal is daar geplaatst omdat ondanks het 50 kilometer per uur verbod daar nog altijd heel snel gereden wordt”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).