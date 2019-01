Niet meer kamperen aan schoolpoort Christian Hennuy

23 januari 2019

11u28 0

“Op 1 februari zijn er de eerste inschrijvingen voor de kleuters in de scholen van Hoegaarden. Onze vraag is of er iets verandert aan het schoolreglement en eventueel voor het nieuwe schooljaar 2019-2020”, zo vroeg oppositieraadslid Luc Buccauw (sp.a) op de raadszitting. “Ik heb wel 60 uren vergaderd met de twee schoolgemeenschappen voor een gemeenschappelijk inschrijvingssysteem, wat niet zo simpel is, want Mariadal zit in de scholengemeenschap Paulus, en de Gemeentelijke basisschool in de groep met Linter en Zoutleeuw. Maar het leek te vlotten. Er moest een nieuw systeem klaar zijn voor 15 januari, maar plots tekende de Brusselse Gemeenschap verzet aan tegen de Vlaamse beslissing, en was alle moeite voor niets. Het blijft dus zoals de voorbije jaren en vermoedelijk ook in 2020”, aldus schepen voor Onderwijs Hans Decoster (CD&V). Maar kamperen aan de schoolpoorten hoeft niet. “We zorgen ervoor dat er voldoende plaats is voor wie zich aanbiedt. We hebben telkens het aantal klassen vergroot. We kunnen vrij scherp inschatten hoeveel leerlingen zich zullen aanbieden. Dit jaar gaat er een kleine dip zijn, maar het volgende jaar zullen er weer meer inschrijvingen komen. Bij de Gemeentelijke basisschool gaan we twee grote klaslokalen en enkele kleine lokalen bijbouwen in de Polder, in de Kloosterstraat. We hebben een subsidietoezegging van 700.000 euro hiervoor. We hopen dat die werken klaar zijn tegen september 2020. Dan verhuist ook het vierde leerjaar van de hoofdschool in de Doelstraat naar de Polder, waar nu al het 5de en 6de leerjaar gehuisvest zijn,” aldus Decoster.