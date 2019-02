Negen panden in de lijst van Bouwkundig Erfgoed Christian Hennuy

07 februari 2019

De inventaris Bouwkundig Erfgoed, opgemaakt in de beginjaren van de inventarisatie in de jaren 1970, is sterk verouderd. Er is nu samenwerking tussen de gemeente en het Agentschap Onroerend Erfgoed ter aanvulling van de inventaris. De gemeente kon tien waardevolle relicten bouwkundig erfgoed selecteren, waarbij de meest prioritaire panden of constructies die ontbreken in de inventaris van het bouwkundig erfgoed voorrang krijgen. Het agentschap Onroerend Erfgoed stelt een hoge erfgoedwaarde voorop, en heeft panden voor ogen die een evidentie vormen binnen het erfgoedlandschap van de gemeente. Door opname op de inventaris van het bouwkundig erfgoed kan dat het pand niet zonder grondige motivatie en evaluatie gesloopt worden en kan in bepaalde gevallen afgeweken worden van de bestemmingsvoorschriften. De gemeente ontving een lijst met panden met de hoogste erfgoedwaarde opgesteld door de consulent bouwkundig erfgoed van Portiva. Uit deze lijst weerhield de gemeente negen panden: het industriegebouw ‘de Melkerij’ in Altenaken, de gemeenteschool in de Doelstraat, het restaurant Don Camillo, de voormalige band - en garenwinkel Rosier op het Gemeenteplein, het kasteeltje Huilewind aan de Meerstraat in Meldert, de hoeve aan de Meerstraat 19 in Meldert, twee hoeves aan de Overhemstraat in Meldert, de directeurswoning van Mariadal in Klein Overlaar, en de hoeve aan de Sint-Jansstraat 26 in Hoxem.