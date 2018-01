Natuurpunt gaat bomen planten 27 januari 2018

Natuurpunt Velpe-Mene, kern Tienen en Hoegaarden, gaan samen bomen planten aan het natuurreservaat Spoorwegzate/Getevallei, op zaterdag 27 januari van 13.30 uur tot 17 uur. Er wordt een groot aantal bomen geplant in de vallei, op voorwaarde dat het niet vriest of dat het niet veel gesneeuwd heeft. Afspraak aan de spoorwegbrug in Rommersom. Info: 0493/09.76.56 (HCH)