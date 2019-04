Nagelklop bij Chiro



Christian Hennuy

11 april 2019

15u04 0

Palmzondag is in Hoegaarden niet alleen de processie en het verkopen van palmtakjes. Er is ook de kermis en op de hoek van het Gemeenteplein, ter hoogte van Den Venetiaen, staat Chiro Hoegaarden elk jaar en dus ook op 14 april, paraat voor jenever, nagelklop en een hoop gezelligheid. Er is de hele dag kermis en om 14.30 uur kunnen de kinderen naar de pui van het gemeentehuis komen voor een muntenworp. Om 15 uur is er nog een paaseierenzoektocht in het Park.