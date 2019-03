Na zwaar ongeluk in 2011 dachten dokters dat ze nooit nog zou denken, spreken of lopen, maar nu heeft Ilse (46) haar tweede expo klaar Christian Hennuy

04 maart 2019

10u53 0 Hoegaarden In 2016 verraste Ilse Struys (46) iedereen met een tentoonstelling van aquarellen en tekeningen in het gemeentehuis. In 2011 had ze immers een zwaar ongeluk is ze sindsdien aan een rolstoel gekluisterd. Ondertussen revalideerde ze verder en heeft ze nu 45 nieuwe werken klaar voor een nieuwe expositie in de Grand Cruzaal van het gemeentehuis in Hoegaarden van vrijdag 15 maart tot zondag 24 maart. “Ik wil ook de opbrengst van deze tentoonstelling schenken aan het Instituut MM Delacroix uit Tienen”, klinkt het.

Ilse Struys, vertaalster van opleiding, was directeur van de provinciale school PISO in Tienen. Op 1 januari 2011 knalde een auto met 140 per uur tegen haar stilstaande wagen aan een verkeerslicht. Haar nu 15-jarige zoon Michel kwam er met een lichte hersenschudding van af, maar voor Ilse begon een ware lijdensweg. Ilse raakte drie weken in de coma en volgens de dokters zou ze nooit meer kunnen denken, spreken of lopen. Men dacht zelfs dat ze het niet zou overleven.

Onder impuls van papa Ivan

“Het werd een zware revalidatie, met vijf keer kinesist per week en driemaal logopedist, maar het heeft geloond. Het zijn voor mezelf en mijn vrouw zware jaren geweest”, zegt vader Ivan Struys, zelf een bekend kunstenaar. “Maar sinds het ongeval van Ilse heb ik niets meer geschilderd”, aldus Ivan. “Haar revalidatie gaat traag, met ups en downs. Sommige dagen kan ze begeleid 40 meter stappen, soms niet. Spreken gaat moeizaam, maar ze maakt zich verstaanbaar. Typen gaat heel goed en in 2016 is ze aan een dagboek begonnen dat nu al 800 bladzijden telt”, vertelt Ivan. Ze is met tekenen en schilderen begonnen onder impuls van haar vader.

“Ik ben nooit gestopt met schilderen, ook omdat de vorige tentoonstelling een groot succes was. Alle 46 werken vlogen de deur uit en ik heb werken op bestelling moeten bijmaken”, aldus Ilse. De opbrengst werd begin 2017 aan MM Delacroix geschonken: een instelling voor kinderen en volwassenen met matig tot diep verstandelijke beperking en voor personen met niet-aangeboren hersenletsel. “Ik zie in haar nieuwe werken een evolutie. Nu zijn er geen tekeningen meer, alleen schilderijen op papier met aquarelverf. Haar onderwerpen blijven landschappen, want daar kan ze zich het best in uitleven, en zijn voor haar een onuitputtelijke bron van inspiratie. Vooral in het gebruik van de kleuren is er een evolutie. Ze heeft nu meer vrijheid, en schildert niet altijd meer natuurgetrouw. Ze gebruikt nu soms andere kleuren”, licht vader Ivan Struys toe.

Vernissage

Ilse heeft nu 45 nieuwe werken klaar op 50/60 formaat en 30/40. Op vrijdag 15 maart om 19 uur is er in het gemeentehuis de vernissage van haar tentoonstelling in de Grand Cruzaal. De inleiding gebeurt in de raadzaal door Ivan en Ilse zelf. De tentoonstelling is open tot 24 maart tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, en ook op zaterdagen en zondagen. Afspraak is mogelijk via 0473/78.45.72.