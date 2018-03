N-VA stelt trekkers voor 14 maart 2018

02u52 0

Net zoals in 2012 zal Liselore Fuchs (27) de lijst trekken van N-VA Hoegaarden. Ze krijgt de steun van Siegfried Gilis (43) die op de tweede plaats zal staan.





Beiden zitten vol ambitie en goede voornemens om de politieke verhoudingen na 42 jaar grondig door elkaar te schudden. Liselore Fuchs zetelt sinds 2012 in de Hoegaardse gemeenteraad en in de Vlaams-Brabantse provincieraad. Afdelingsvoorzitter Patrick Peymen: "Een jonge vrouw aan de top van de lijst symboliseert de verandering niet alleen, maar Liselore heeft zeker het potentieel om de nodige verandering te brengen." Liselore krijgt de steun van Siegfried Gilis, die actief is in de bouwsector. De rode draad door het programma van N-VA Hoegaarden zijn de inwoners van het dorp. De partij wil opnieuw investeren in de inwoners en verenigingen in Hoegaarden en haar deelgemeenten. Het volledige programma en de andere kandidaten worden voorgesteld op 22 mei in Het Kouterhof in aanwezigheid van staatssecretaris Theo Francken. (HCH)