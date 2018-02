N-VA-raadsleden niet op een lijn 23 februari 2018

De twee N-VA-raadsleden van Hoegaarden zitten blijkbaar niet op dezelfde lijn. Raadslid Achiel Van den Steen had twee agendapunten ingediend over verkeersproblemen in Outgaarden van een maand geleden, maar hij was zelf niet aanwezig op de jongste raadszitting. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) vroeg dan maar aan Liselore Fuchs (N-VA) of zij de punten wilde verdedigen, maar die wilde de agendapunten van haar partijgenoot niet toelichten, omdat ze niet op de hoogte was. Burgemeester Taverniers behandelde de punten dan maar zelf. Achteraf zei Fuchs dat dergelijke punten best direct aan de diensten op het gemeentehuis worden gemeld, in plaats van ze als agendapunt toe te voegen. Dat de twee N-VA-raadsleden niet altijd overeenkomen, bleek ook al door stemgedrag in het verleden.





(HCH)