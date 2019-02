N-VA kiest nieuw bestuur Christian Hennuy

18 februari 2019

N-VA Hoegaarden heeft haar nieuw afdelingsbestuur gekozen. Philip Collaers, ook gemeenteraadslid, is de nieuwe voorzitter: “Ik ben zeer vereerd met het vertrouwen dat ik van de leden gekregen heb. Verkozen worden met unanimiteit van de stemmen is heel wat.” Ondervoorzitter is Carine Leys. De kersverse voorzitter is ambitieus. Philip Collaers: “We hebben voor onszelf enkele doelstellingen vooropgesteld zodat we de komende zes jaar kunnen professionaliseren en uitbreiden. Als we allemaal een duidelijk doel voor ogen hebben en ook met de neuzen in dezelfde richting staan, kunnen we de nodige bergen verzetten.” Eerstdaags volgt er voor de nieuwe bestuursleden een teambuilding. Iedereen die zich lokaal voor politiek engageert doet dat als vrijwilliger”. De overige bestuursleden zijn: Monica Janssens (penningmeester), Rocky Vandersteen, Nick Reners, Daniel Massart, Eline Reygel, Peter Moens, Wim Broos, Zoë Stoffelen, Nicole Veulemans, Liselore Fuchs en Christel Scheepmans. N-VA heeft drie raadsleden in de Hoegaardse gemeenteraad.