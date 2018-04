Mysterie kabouters opgehelderd 23 april 2018

Het mysterie van de 750 kabouters is opgelost. Afgelopen week doken de mannetjes op op centrale plaatsen in Hoegaarden, maar ook in delen van Geldenaken, Sluizen en Bevekom. Het was een stunt van de ouderraad van de bedreigde kleuterschool Boskabouters in Meldert. Het kleuterschooltje had bij de laatste teldag op 1 februari slechts tien kleuters, twee te weinig voor de norm. Tegen februari 2019 moeten ze er dus twaalf halen. De reden van het plaatsen van kabouters in Geldenaken, Sluizen en Bevekom, is dat men ook kinderen van over de taalgrens wil aantrekken. Een praalwagen reed overal waar er kabouters geplaatst waren langs. (HCH)