Monique Lebegge wint kaarttornooi Christian Hennuy

27 maart 2019

09u58 3

De Ontspanningskring Hoegaarden organiseerde gedurende 6 opeenvolgende weken een kaarttornooi ‘Boomke Wies’ in het Kouterhof in Hoegaarden. Bij de prijsuitreiking werd nog een zevende wedstrijd georganiseerd, maar die telde niet mee voor de eindklassering. Voor het eindresultaat werden de vier beste prestaties van de deelnemers in aanmerking genomen. Dit jaar waren er in totaal 82 deelnemers en steeds minimaal 17 tafels. Monique Lebegge uit Tienen, die voor het eerst deelnam in Hoegaarden, werd eindwinnaar. Ze ging Pierre Ottenburg uit Meldert, Wies Verhaegen uit Betekom, Frans Kerselaers uit Betekom en Paul Troment uit Willebringen vooraf.