Molens te bezoeken Christian Hennuy

27 januari 2019

Op Hoegaards grondgebied zijn er twee watermolens die nog kunnen bezocht worden: de Kleine Molen of Celismolen op de Grote Gete, en de molen van Hoxem op de Molenbeek of Mene. Het nieuwe seizoen komt eraan. Ook dit jaar zal de molen van Hoxem regelmatig open zijn voor bezoekers. Op zondag 3 februari tussen 14 uur en 17 uur zijn er maaldemonstraties met uitleg over werking en geschiedenis, door molenaar Bart De Taeye. De open molendagen vallen steeds op de eerste zondag van de maand, o.a. op 3 maart en 7 april, en die dag is telkens ook het ontmoetingscentrum van Hoxem open. De eerste bezoekdag van de Celismolen tussen Overlaar en Rommersom komt er in het weekend van 13 en 14 april, het palmzondagweekend.