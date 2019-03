Minister Crevits maakt meisjes warm voor ‘STEM Ovk’ Christian Hennuy

11u45 0 Hoegaarden In het Sint-Janscollege van Meldert - Hoegaarden werd voor de 61 zesdejaarsleerlingen uit wiskunde-wetenschappen afdelingen, de startles gegeven van ‘STEM OvK’ of ondernemers voor de klas. Vlaams Minister voor Onderwijs Hilde Crevits was aanwezig en nam zelf deel aan de praktische proeven van de les gegeven door Françoise Chombar, CEO van chipproducent Melexis en meter van het STEM-project. “Wij willen vooral meer meisjes motiveren voor STEM, want hier lopen we nog achterop”, klonk het bij de minister en de CEO in koor.

Het project ‘STEM OvK’ wordt georganiseerd door Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen). Peter Coenen, directeur van Vlajo: “We willen met het brengen van de ‘ondernemers voor de klas’ tonen dat we met wetenschappen en technologie kunnen werken aan een betere wereld, en onder andere zorgen voor een beter klimaat.” Minister Hilde Crevits drukte ook op het belang van STEM (Science, technology, engeneering, mathematics): “In mijn tijd heb ik nooit kunnen kennismaken met praktische toepassingen van wiskunde. Dat is de reden waarom wij met STEM bezig zijn. Het is belangrijk dat de leerlingen zien dat wat je op school leert ook zorgt voor enorme veranderingen in de samenleving. Als je ondernemers voor de klas ziet staan, kan dat een boost geven. En we zien inderdaad dat meisjes te weinig kiezen voor wetenschap en technologie. Onze eerste lesgeefster Françoise Chombar werkt er elke dag aan om leerlingen te overtuigen van het belang van technologie en dat we wiskunde, fysica en chemie samen zouden bekijken om te kunnen vernieuwen in de maatschappij. Mevrouw Chombar ligt mee aan de basis van het feit dat STEM opgenomen wordt in de eindtermen van het onderwijs”, aldus de minister.

De komende acht weken gaan nog 120 andere bedrijfsmensen in Vlaanderen voor de klas gaan staan, allen uit de STEM-industrie en technische sectoren, als rolmodellen met een inspirerend parcours.

Meer meisjes

“Ik heb vooral vrouwelijke collega’s aangesproken en die hebben allemaal positief gereageerd”, vertelt lesgeefster Françoise Chombar, voorzitter van het STEM-platform. “Ik roep trouwens alle ondernemers op om voor de klas te gaan lesgeven. Het is belangrijk dat Vlaanderen op de kaart blijft staan op gebied van technologie, want we lopen wat achter. En zeker meisjes kiezen minder voor STEM. In het ASO is het al iets gebeterd, maar in het BSO en TSO zijn er nog bijzonder weinig meisjes die de keuze maken. Dat komt de diversiteit niet ten goede en daar moeten we dus aan werken.”

In haar les ‘Jij bent de ontwerper van je eigen best mogelijke toekomst’ had Françoise Chombar het over microchips, robotica en auto’s. Over chips die gebruikt worden in slimme wagens, en over robots, zowel rollende als stappende. Hoewel een robot nog wel eens dwars kan liggen, zo bleek toen het aanwezige model de bevelen van Crevits en Chombar weigerde op te volgen.