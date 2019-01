Met wandelclub in Outgaarden Christian Hennuy

08 januari 2019

De wandelclub van Hoegaarden organiseert op zaterdag 12 januari een wandeling in Outgaarden. Samenkomst om 13.30 uur aan de parking Paenhuys, Stoopkensstraat 82. Vandaar gaat het naar de Sint-Niklaaskerk in Outgaarden, waar de wandeling start om 14 uur. Deelname is gratis. Info: 0477/ 30. 99. 39 of http://wandelclubhoegaarden.blogspot.com