Met de wandelclub naar Sart-Risbart Christian Hennuy

09 november 2018

11u47 0

De Hoegaardse wandelclub trekt er zaterdag 10 november op uit.

De wandelaars komen samen aan de parking van het Paenhuys, aan de Stoopkensstraat 82, om 13.30 uur. De wandeling gebeurt in Sart-Risbart, en wordt gestart om 14 uur aan de kerk van Sainte-Barbe. Het gaat om de ‘Promenade de la Justice’. Deelname is gratis. Info: 0477/30.99.39 of http://wandelclubhoegaarden.blogspot.com