Message in a bottle Christian Hennuy

14 november 2018

21u25 0

Dansgroep ‘Get on Up’ van jeugdhuis de Klup presenteert op zaterdag 17 november om 18.30 uur in de sporthal ‘de Struysvogel’, de dansshow ‘Message in a bottle’, onder leiding van Zoé Vanmechelen en Katrien Vits. Er worden wel 85 dansers op het podium verwacht.

“We hebben de titel ‘Message in a bottle’ gekozen, omdat het bij de presentatie gaat om een cruise, waarbij een verstekeling aan boord wordt gevonden. We hebben gepoogd het script van de presentatie aan te passen aan de liedjes”, aldus Katrien Vits. Benjamin Lefevre, Sarah Dumoulin en Joni Smets staan in voor de presentatie. Zoé en Katrien hadden gedacht dat dit hun laatste show zou zijn, maar ze gaan zelf door. “We hebben geen opvolging gevonden en we gaan zelf verder met het dansen. We gaan elk twee dansgroepen voor onze rekening nemen”, aldus Katrien. De dansgroep bestaat nu uit vier leeftijdsgroepen met de jongste deelneemster 4 jaar en de oudste 25 jaar. Er zijn dit jaar ook een vijftal jongens bij de dansers. De show start op vrijdagavond 18.30 uur al om 18.30 uur omdat er veel jonge kinderen bij zijn. Er is ook een pastabar voorzien, voor, tijdens en na de show. Wie geïnteresseerd is om tijdens het jaar bij de dansgroep te komen, kan gewoon op woensdagavond naar de kleine zaal van de sporthal komen. Vanaf 18 uur zijn er de dansrepetities. Kaarten voor de dansshow op 17 november kosten 10 euro, en zijn te verkrijgen in jeugdhuis de Klup, Tiensestraat 43.