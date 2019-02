Meningen over bouwproject verdeeld Christian Hennuy

07 februari 2019

12u33 0

De infomarkt georganiseerd door studiebureau Antea Group en projectontwikkelaar Novus verliep in een kalme sfeer in het gemeentehuis. Er waren zowel voor- als tegenstanders van het project. De tegenstanders vrezen meer verkeer in de Walestraat, wateroverlast, of het verloren gaan van hun uitzicht terwijl er ook heel wat geïnteresseerden waren voor een nieuwe woning.

De omgevingsvergunning die werd aangevraagd voor wegen, een bufferzone, 23 aparte woningen en twee volumes van meergezinswoningen met ruimte voor 20 appartementen, werd voorgesteld. Er zit veel groen in het project en ruimte voor avontuurlijk spelen. Het project komt tussen de Walestraat, rechtover de begraafplaats en de parallel veldstraat die richting Nerm loopt. In een reeks volkstuintjes aan de overkant van de veldtraat wordt een wadi, een infiltratieweide, aangelegd, ook een groene ruimte. “Veel mensen kwamen al kijken hoe hun woning er zou uitzien, maar dat is nog te vroeg. Er zullen woningen zijn met twee en drie slaapkamers en de gangbare prijzen worden gevolgd. Er komen appartementen, halfopen en gesloten bebouwing. Het is immers een groepswoningenproject. Je kunt niet aan zo’n project beginnen als de gemeente er niet achter staat. Zo zijn onze plannen ontstaan”, aldus een afgevaardigde van Novus.

Over de houding van het College wilde burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) zich nog niet uitspreken. “We zitten in Hoegaarden wel in een luxe positie. Iedereen wil hier in Hoegaarden komen wonen”. Eerder vertelde de burgemeester al dat het College akkoord gaat als alle voorwaarden vervuld zijn en dat er geen discussie kan zijn dat het om woonuitbreidingsgebied gaat. Bewoners van de H. Dotremontstraat vrezen dat ze een deel van het uitzicht van hun achtertuinen verliezen, en in de Walestraat vreest men voor meer verkeer en wateroverlast, omdat de duikers bij hevige regenval nu al het water niet kunnen slikken. De enige uitrit voor auto’s gebeurt inderdaad langs de Walestraat, maar voor voetgangers en fietsers is er een kortere weg langs de veldstraat of de wadi tot op het Gemeenteplein. Er komt een groene speeltuin in het centrum van de verkaveling en er komt ook een groene speelzone in de buffer aan de kant van het dorp. Ook de wadi is bij droogte een mogelijke groene speelruimte. Het hemelwater wordt aangesloten op de riolering van de H. Dotremontstraat, maar het vuile water wordt opgepompt naar de riolen van de Walestraat. “Het pompstation komt ondergronds in een hoek van de verkaveling aan de veldweg richting Nerm. Men gaat daar niets van zien. Wij rekenen op een vijftal maanden vooraleer de vergunning in orde is en hopen na het bouwverlof te kunnen starten”, klinkt het bij Antea.

Dat dit project er op deze plaats komt lag voor de hand. Op 29 april 2000 vond de finale van de Geo-Olympiade in Hoegaarden plaats en de leerlingen kregen als opdracht het beste project voor Hoegaarden uit te werken. Deze site tussen begraafplaats en veldweg, haalde het met ruime voorsprong op o.a. het Delleke of de huidige Maagdenblok/Kluisveld. Die laatste is ondertussen al volgebouwd.