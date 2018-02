Meer dan 700.000 euro voor fietspaden 20 februari 2018

De provincie Vlaams-Brabant heeft 354.672,52 euro uitbetaald na de afronding van de werken aan de fietsinfrastructuur aan de Waversesteenweg in Hoegaarden. Bij de start van de werken in 2016 betaalde de provincie al 354.672,52 euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 709.345,04 euro. De Waversesteenweg is een lokale verbindingsweg tussen Meldert en Oorbeek. De oncomfortabele betonstroken langs de weg konden maar weinig fietsers bekoren. Na aanleg van het fietspad kunnen fietsers over het gehele tracé tussen de Tramstraat en de gemeentegrens, aan de spoorweg- en E40-brug, over een lengte van 3.835 meter veilig fietsen op een 1m75 breed betonnen fietspad. (HCH)