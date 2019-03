Mash-up wint MOEV dansfollies Christian Hennuy

12 maart 2019

Mash-up, de dansgroep van het Sint-Janscollege in Meldert, heeft de MOEV dansfollies in Leuven gewonnen. Mash-up is vorig jaar ontstaan omdat de school toen voor de eerste maal ging deelnemen aan een danswedstrijd tegen andere scholen. Het ging om de dansfollies van MOEV. Voorheen heette deze organisatie SVS. Mash-up zijn leerlingen gemengd van het 1ste tot en met het 6de middelbaar, dus met 12- tot 18-jarige deelnemers. “Door die mengeling vonden we mash-up als naam zeker geslaagd. De danspasjes worden door de oudsten van de groep gemaakt, de andere hebben soms ook een leuk ideetje en dat gebruiken we dan ook in onze choreo. Ikzelf volg alles op de voet. Kledij laat ik hen ook kiezen, ik zeg alleen waar ze op moeten letten. Vorig jaar zijn we tweede geworden. En dit jaar eerste, wat heel tof is voor de school”, aldus begeleidende leerkracht Petra Craeybeckx.