Marktkramers gratis op de markt

27 januari 2019

Omdat de Hoegaardse zaterdagvoormiddagmarkt het moeilijk heeft, en dat er maar enkele kramen meer staan, heeft het gemeentebestuur beslist dat de marktkramers voortaan geen standgeld meer moeten betalen. Zien of dat de markt nieuw leven gaat inblazen.

In de 19de was Hoegaarden een taalgrensgemeente met een wekelijkse markt, waar heel wat mensen uit Zétrud-Lumay naartoe kwamen. Hoegaarden was tot ver in de 19de eeuw trouwens een centrum voor verschillende dorpen. Maar die markt verdween. In maart 1981 werd de gemeenteraad verzocht zich uit te spreken over de opportuniteit om in de gemeente een wekelijkse markt in te richten. De vraag kwam van een aantal marktkramers uit Hoegaarden zelf. De marktdag zou op zaterdag plaats vinden, van 14 uur tot 18 uur. En dit gebeurde ook effectief. Er stonden op de zaterdagnamiddagmarkt twee groenten- en fruitkramen, een snoepkraam, charcuterie en kaas, bloemen, een kippenkraam en nog af en toe een kraam met kleding. Maar de belangstelling verminderde en sinds januari 2012 is de markt verplaatst naar de zaterdagvoormiddag, in de hoop het tij te keren. Op dit ogenblik staan er hooguit nog een viertal kramen, vandaar de beslissing van het gemeentebestuur, in de hoop dat er meer marktkramers op afkomen.