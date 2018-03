Mantelzorgers in de bloemetjes gezet 20 maart 2018

Landelijke Thuiszorg en Zorgnetwerk zetten samen de mantelzorgers in de bloemetjes in dagopvang CADO. Sigrid Luytens, coach gezinszorg: "Hier bij CADO hebben we een kleinschalige dagopvang, waarbij de mensen activiteiten doen en samenkoken. Er komen op dit ogenblik een 10-tal mensen naar de opvang. Er is geen leeftijdsgrens . Alle mensen in de zorg zijn welkom. We willen aan mensen die in de mantelzorg gerold zijn met deze opvang bij CADO pauzes gunnen, zodat hun batterijen niet leegraken. Ditmaal gaat de aandacht dus niet naar de zorgvragers, maar naar de mensen die hen verzorgen."





(HCH)